بعد القفزة العالمية... أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، بالارتفاعات التي تشهدها البورصات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية نحو 16 دولارا، ليسجل سعر الأونصة عالميا 1811 دولار.

وفي مصر سجل سعر غرام الذهب عيار (24) 917 جنيها، وسجل عيار (21) 803 جنيها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وسجل عيار (18) 688 جنيها، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار (14) 535 جنيها، وسجل سعر جنيه الذهب 6425 جنيها.

ونقلت الصحيفة عن أمير رزق، عضو شعبة الذهب، قوله إن "ارتفاع أسعار الذهب عالميا، سجلت أعلى ارتفاع منذ عام 2011، جاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن".

وأضاف أن "أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار".

وتابع أن "السوق المصري يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات".

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا، أمس الأربعاء، إذ سجل سعر غرام الذهب "عيار 24"، في الصاغة المصرية 910 جنيهًا بينما سجل "عيار 21" 796 جنيهًا، وسجل "عيار 18" 682 جنيهًا، فيما سجل سعر غرام الذهب "عيار 14"، 530 جنيهًا.