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    البحر الميت، الأردن

    ماذا يعني حصول الأردن على ختم السفر الآمن... وكيف سيؤثر ذلك على السياحة؟

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    في إطار النجاحات التي حققها الأردن في معركة فيروس "كورونا" المستجد، واعتزام المملكة بدء استقبال أفواج سياحية بهدف العلاج، أعلن المجلس العالمي للسياحة والسفر منح الأردن علامة السفر الآمن.

    وأعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية أن "المجلس العالمي للسياحة والسفر "WTTC" منح الأردن علامة السفر الآمن، وذلك بعد انسجام ضوابط السياحة الأردنية مع بروتوكولات الصحة العامة التي يعتمدها المجلس، وبذلك يصبح الأردن وجهة آمنة للسياحة الداخلية والوافدة.

    كورونا في الأردن
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    مسؤول طبي في الأردن يحذر من "مفاجآت" كورونا المستجد
    وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، بما يعزز دعما لاقتصاد، وعلى ضرورة تعاون الجميع ، لتسهيل عملية وصول المرضى، مع مراعاة أعلى معايير السلامة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تميّز المملكة في السيطرة على وباء كورونا.

    السفر الآمن

    وذكرت وزارة السياحة الأردنية في بيان إن "المجلس العالمي للسياحة والسفر اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، وعممتها في دليل إرشادي على جميعا لمنشآت والقطاعات السياحية، وتأكدت من تطبيقها بالشكل السليم، وتدريب العاملين في القطاع عليها من خلال الجولات الميدانية التي قامت بها فرق الوزارة الرقابية والتفتيشية بمشاركة الجهات المعنية الأخرى". 

    وأضافت الوزارة في بيانها أن "رئيسة المجلس العالمي للسياحة والسفر غلوريا جيفارا أبلغت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة بقرار المجلس اعتماد الأردن وجهة آمنة، ومنحه ختم السفر الآمن (Safe Travel Stamp)، وذلك خلال لقاء بتقنية الاتصال عن بعد "فيديوكونفرنس" جرى بين شويكة ورئيسة المجلس والتي قامت بدورها بتقديم التهنئة للوزيرة والأردن على هذا الإنجاز.

    وأعربت الوزيرة شويكة عن سعادتها لحصول الأردن على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسياحة والسفر "WTTC" والذي يأتي تتويجا لجهود الدولة، وانعكاسا للنموذج الأردني في التعامل الأمثل مع جائحة وباء كورونا، مما يجعلهأ نموذجا أيضا لمفهوم السياحة الآمنة سواء كانت سياحة داخلية أم وافدة.

    وذكرت الوزارة في أن"القرار الصادر يعكس التزام الأردن باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة، ويجعله مهيئا لاستقبال السياح عند إعادة فتح المطارات والمعابر الحدودية، واستئناف حركة النقل الجوي والبحري والبري بين الدول".

    إنصاف وتتويج دولي

    النائب عبدالرحمن العوايشة، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب الأردني، قال إن "إعلان المجلس العالمي للسياح والسفر منح الأردن علامة السفر الآمن، يأتي إنصافًا وتكليلا للجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة فيروس كورونا".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني تمكن في السيطرة على أوضاع فيروس كورونا، وبات آمنًا من الفيروس، وكل الحالات التي يتم تسجيلها حاليًا من الخارج".

    وتابع: "الأردن قرر مؤخرًا استقبال السياح القادمين بغرض العلاج، وهو يمتلك كافة الإمكانيات والمستشفيات التي تؤهله لذلك، خاصة وأن الدول المجاورة ما زالت تعاني من انتشار الجائحة، لذلك يعد الأردن مقصدا مهما لهذه الدول".

    ثقة دولية

    من جانبه، قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "حصول الأردن على ختم  السفر الآمن يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الدولة الأردنية، وفي إنعاش القطاع السياحي الذي يعاني من حالة ركود، لاسيما وأنه يشكل 18% من الدخل القومي".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن

    "اعتبار الأردن آمن في السفر يعد مفخرة للدول، خاصة في ظل فتح الدولة للسياحة العلاجية ومن ضمن شروطها السلامة الطبية والوقائية العالمية".

    وتابع: "هناك عدة دول تطالب معالجة رعاياها في الأردن وهو أمر ناجم عن ثقة هذه الدول في الأردن، والذي قدم تجربة فريدة في أزمة كورونا".

    وأكد أن "المجلس العالمي للسياحة منح الأردن هذه الصفة كونه ناضل في مكافحة الفيروس، وحصل على الثقة الدولية".

    السياحة العلاجية

    وكانت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، مجد شويكة، عرضت محاور خطة السياحة العلاجية، لاستقبال المرضى العرب والأجانب،من الدول المستهدفة، وإجراءات القدوم والمغادرة سواء برا أو جوا (ضمن رحلات مخطط لها مسبقا)، وتقديم إجراءات ميسرة من لحظة الوصول حتى المغادرة.

    وكشفت شويكة أنه تم استحداث موقع إلكتروني تفاعلي "سلامتك" يتم التسجيل من خلاله للقدوم للأردن لغايات العلاج، ويُدار من قبل جمعية المستشفيات الخاصة وبمشاركة 14 مستشفى.

    وأوضحت أن التأشيرة الإلكترونية وخدمات الحجز والدفع ستقدم عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع خط ساخن للشكاوى بالتعاون مع وزارة الصحة.

    وقالت إن الخطة تتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها للعلاج في المستشفيات وبروتوكولا لتعقيم في جميعا لمراحل، مشيرة إلى وجود وسائل نقل مخصصة تراعي النظافة وعدم المخالطة.

    ولفتت شويكة إلى أن الإجابة على طلب المريض من خلال الموقع الإلكتروني، ستكون خلال 24 ساعة، وسيتم التعامل مع مرافقيه بنفس الإجراءات الوقائية، وأوضحت أنه سيتم تطبيق إجراءات السلامة العامة على نقاط الوصول، والمواصلات والمستشفيات.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سفر, الأردن
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