وفاة مفاجئة لحارس مرمى عراقي

نعى نادي الطلبة العراقي، حارس مرماه وحارس مرمى المنتخب الأولمبي، الشاب كرار إبراهيم، بعدما وافته المنية بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس.

ونشر نادي الطلبة بيانا قال فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الطلبة الرياضي كرار إبراهيم".

وأضاف البيان، أن "إبراهيم توفي في بغداد بسبب (احتشاء عضلة القلب – السكتة القلبية) بعد مراجعته ل‍وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوات من الشرطة عثرت على جثة كرار ابراهيم داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.