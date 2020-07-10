مطار خليجي يفتتح أول مقهى أخضر

كشف موقع إلكتروني إخباري النقاب عن استعداد مطار في دولة خليجية لافتتاح أول مقهى أخضر.

وذكر الموقع الإلكتروني "vegan first"، المتخصص في القطاع الصحي النباتي، أن مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، الدوحة، يستعد لافتتاح أول مقهى نباتي، وهو مقهى خاص يقدم وجبات مغذية وصحية للمسافرين.

وأكد الموقع إلى أن مطار حمد الدولي، هو مطار محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وواحد من أكثر المطارات ازدحاما حول العالم، خاصة مع تسجيله لـ 38.78 مليون مسافر في عام 2019.

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2016، افتتح المهندس القطري، غانم السليطي Evergreen Organics ، أول مقهى نباتي في بلاده، بهدف توفير الأطعمة الصحية والنباتية لقطاع السياحة والسفر.

ونقل الموقع الإلكتروني عن السليطي، أن "القدرة على العثور على طعام نباتي في المطار كان شيئا أحلم به أثناء انتظار رحلة الطيران، وسيتم فتح المقهى على مدار 24 ساعة، على أن يقدم مجموعة متنوعة من العصائر الباردة، ووجبات الإفطار، وماء جوز الهند الطبيعي والوجبات الاخرى الصحية".

وأوضح السليطي أن هذا المقهى النباتي سيكون مصدرا لارتياح المسافرين خاصة النباتيين منهم، في وقت أصبح العديد من الأشخاص يفضلون الخيارات الغذائية القائمة على الخضراوات والفواكه، متوقعا نمو هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة.