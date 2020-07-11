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    شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر

    مأساة إنسانية في مصر.. "شاطئ الموت" يبتلع 11 شخصا تجاهلوا تعليمات "كورونا"

    © Sputnik . Алексей Витвицкий
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (61)
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    شهدت مصر، أمس الجمعه، مأساة إنسانية، حين ابتلع شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد 11شخصا بينهم طفل.

    رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وكشفت التحقيقات الرسمية أن "عددا من المواطنين خالفوا الإجراءات التي اتخذتها السلطات بإغلاق الشواطئ منعا لانتشار فيروس كورونا، وقاموا بالنزول فجرا للسباحة بعيدا عن عيون أجهزة الأمن فلقي 7 منهم مصرعهم غرقا، فيما يجري البحث عن 4 آخرين".

    بدورها، ذكرت الإدارة المركزية للمصايف بالمحافظة، في بيان رسمي، أن "مجموعة من المواطنين قاموا عند الساعة الخامسة و20 دقيقة صباحا بالنزول إلي مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي المغلق حاليا ضمن الإجراءات الاحترازية، وبقرار من رئيس الوزراء الخاص بحظر ارتياد الشواطئ، ونتج عن نزولهم باكرا غرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر ما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين محاولين إنقاذه، فغرقوا معه".

    إلى ذلك، أوضحت السلطات أن "شاطئ النخيل يشهد تدفقا من قبل المواطنين يأتون من المحافظات المجاورة، فيما تجري عملية تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ"، مشيرة إلى أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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    مصر, الإسكندرية, فيروس كورونا
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