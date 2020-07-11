قناديل البحر تهاجم شواطئ طرطوس السورية.. صور + فيديو

تشهد شواطئ محافظة طرطوس منذ أيام ارتفاعا في أعداد قناديل البحر بالقرب من المياة الشاطئية، وشوهدت أعداد منها وهي تتجه نحو الشاطئ.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا صورا وفيديو تظهر فيه أعداد كبيرة من قناديل البحر على الشاطئ في محافظة طرطوس.

وكتبت إحدى الصفحات أن هذه الصور التقطت من إحدى السفن الراسية على شاطئ في محافظة طرطوس.

قنديل البحر هو كائن لافقاري هلامي بشكل فطر يتكون 90٪ منه من الماء له ألوان متعددة لكن الشائع في سوريا اللون الأبيض واللون المائل للأزرق وهو الأخطر.

ويعيش في المياه العميقة بمجموعات كبيرة وتأتي به التيارات البحرية القوية والأمواج العالية إلى الشاطئ وبالرغم من أن القنديل كائن غير هجومي إلا أن مجرد ملامسة مجساته السفلية المكونة من مادة قلوية حارقة جسم الإنسان فإنه يتسبب بضرر وآلام كبيرة للجلد قد يصل في بعض الأحيان إلى حروق درجة ثانية كما أن بعض القناديل سامة قد يؤدي ملامسة مجساتها لجسم الإنسان إلى الوفاة.