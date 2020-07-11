مسؤول مصري يزف بشرى سارة للمصريين بشأن فيروس كورونا

قال حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ونقلت بوابة "الأهرام"، عن حسني مسعود أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء، ولكن ينتقل عن طريق الرذاذ، ومنظمة الصحة العالمية متخبطة، وفي أكثر درجات التخبط".

وأضاف حسام حسني، أنه حتى هذه اللحظة لا ينتقل كورونا عبر الهواء، وفي حال انتقاله عبر الهواء فإننا سنجد آلاف مؤلفة وملايين مصابين بالفيروس، ولكن العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ والعطس والسعال والبصقة.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، المصريين، من أوضاع مواجهة كورونا، بأن بلاده ناجحة في القضاء على الوباء، ولكن لم تقض عليه، حتى الآن، والمؤشرات في تراجع.

وشدد حسام حسني مسعود على أهمية الوعي بخطورة الفيروس، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوة وعمق، مطالبا المصريين باستمرار الحذر والوقاية.