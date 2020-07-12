كشف النقاب عن صور أضخم بوابة في الحرم المكي بارتفاع 51 مترا... صور

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأجزاء من بوابة "الملك عبد العزيز"، ضمن مشاريع توسيع الحرم المكي.

ونشر صاحب الحساب، أنس صالح صيرفي، صورة معلقا عليها "تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين هكذا هي الأعمال الخالدة حينما تحبك تفاصيلها وتحكم صناعتها ويتقن تنفيذها سلمت دولة أمرت وأنامل أبدعت وسواعد رفعت وأكف تضرعت".

تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين

هكذا هي الأعمال الخالدة حينما تحبك تفاصيلها وتحكم صناعتها ويتقن تنفيذها



سلمت دولة أمرت وأنامل أبدعت وسواعد رفعت وأكف تضرعت pic.twitter.com/EeEAeWu6pC — م. أنس صالح صيرفي (@Anaserafi) July 10, 2020

كما نشر صاحب الحساب، (اخو_هيا)(عبدالله_بن_جنيدب)، تغريدة تحدث فيها عن ارتفاع البوابة والبالغ 51.3 متر، قائلا "للشباب المهندسين اللي مهتمين بالأرقام ارتفاع بوابة الملك عبدالعزيز من الأرض إلى الذروة 51.3 متر ارتفاع القوس 19.6 متر ارتفاع درفة الباب 7.1 متر ارتفاع المنارة 137.5 متر وتوجد ثلاثة أقواس بها ثلاثة أبواب ومنارتين بوابة فخمة ومهيبة تقريبا ارتفاعها بدون مناير عمارة 14 طابق".

للشباب المهندسين

اللي مهتمين بالأرقام



ارتفاع بوابة الملك عبدالعزيز

من الأرض إلى الذروة

51.3 متر



ارتفاع القوس

19.6 متر



ارتفاع درفة الباب

7.1 متر



ارتفاع المنارة

137.5 متر



وتوجد ثلاثة أقواس

بها ثلاثة أبواب

ومنارتين



بوابة فخمة ومهيبة

تقريبا ارتفاعها بدون مناير

عمارة 14 طابق



🇸🇦 pic.twitter.com/6OfSFoxG10 — (اخو_هيا)(عبدالله_بن_جنيدب) (@jenaideb) July 10, 2020

ونشر مقطعا مصورا قال فيه بأنه "تركيب السقف ببوابة الملك عبدالعزيز بمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف بالحرم المكي".