كشف النقاب عن صور أضخم بوابة في الحرم المكي بارتفاع 51 مترا... صور

ونشر صاحب الحساب، أنس صالح صيرفي، صورة معلقا عليها "تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين هكذا هي الأعمال الخالدة حينما تحبك تفاصيلها وتحكم صناعتها ويتقن تنفيذها سلمت دولة أمرت وأنامل أبدعت وسواعد رفعت وأكف تضرعت".
تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين— م. أنس صالح صيرفي (@Anaserafi) July 10, 2020
هكذا هي الأعمال الخالدة حينما تحبك تفاصيلها وتحكم صناعتها ويتقن تنفيذها
سلمت دولة أمرت وأنامل أبدعت وسواعد رفعت وأكف تضرعت pic.twitter.com/EeEAeWu6pC
كما نشر صاحب الحساب، (اخو_هيا)(عبدالله_بن_جنيدب)، تغريدة تحدث فيها عن ارتفاع البوابة والبالغ 51.3 متر، قائلا "للشباب المهندسين اللي مهتمين بالأرقام ارتفاع بوابة الملك عبدالعزيز من الأرض إلى الذروة 51.3 متر ارتفاع القوس 19.6 متر ارتفاع درفة الباب 7.1 متر ارتفاع المنارة 137.5 متر وتوجد ثلاثة أقواس بها ثلاثة أبواب ومنارتين بوابة فخمة ومهيبة تقريبا ارتفاعها بدون مناير عمارة 14 طابق".
للشباب المهندسين— (اخو_هيا)(عبدالله_بن_جنيدب) (@jenaideb) July 10, 2020
اللي مهتمين بالأرقام
ارتفاع بوابة الملك عبدالعزيز
من الأرض إلى الذروة
51.3 متر
ارتفاع القوس
19.6 متر
ارتفاع درفة الباب
7.1 متر
ارتفاع المنارة
137.5 متر
وتوجد ثلاثة أقواس
بها ثلاثة أبواب
ومنارتين
بوابة فخمة ومهيبة
تقريبا ارتفاعها بدون مناير
عمارة 14 طابق
🇸🇦 pic.twitter.com/6OfSFoxG10
ونشر مقطعا مصورا قال فيه بأنه "تركيب السقف ببوابة الملك عبدالعزيز بمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف بالحرم المكي".
تركيب السقف— (اخو_هيا)(عبدالله_بن_جنيدب) (@jenaideb) July 9, 2020
ببوابة الملك عبدالعزيز
بمشروع خادم الحرمين الشريفين
لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف
بالحرم المكي
2️⃣ pic.twitter.com/rawAfz93KO
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