مصر... اندلاع حريق هائل يسبب خسائر في سوق بمنطقة حلوان... فيديو

اندلع حريق هائل، في سوق تجاري، بمنطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، نتج عنه التهام عدد كبير من الأكشاك والمحال التجارية بالمنطقة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا للحريق، أظهرت اشتعال النيران بشكل كبير في أكثر من نصف مساحة السوق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن حلوان، نحو 20 سيارة إطفاء و خزانين من المياه لمحاصرة النيران المشتعلة في السوق، والتي تمكنت من التهام أغلب المحال التجارية.