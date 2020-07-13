مسؤول إثيوبي: مصر تريد أن تكون لها سلطة منفردة على كل روافد النيل

قال مستشار وزير الري الإثيوبي، إن سد النهضة يعود بالنفع على مصر والسودان ما دامت الدول الثلاث تشترك في استخدام نهر النيل على مبدأ التعاون.

وأضاف الدكتور يعقوب أرسانو، وهو أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي أن مصر طلبت في المفاوضات الحالية "أن تتحكم ليس في مياه نهر النيل فقط بل في جميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماما"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتابع "مصر دائما تسعى للسيطرة على نهر النيل متجاهلة مصلحة جميع دول حوض النيل وبهذا تريد أن يكون لها سلطة منفردة في نهر النيل".

وأوضح أن "مطلب مصر خارج نص المفاوضات التي تسعى إليها الدول الثلاث لإيجاد حل حول المفاوضات الدائرة بين الدول الثلاث وهو ما ترفضه إثيوبيا جملة وتفصيلا.

"وإذا تم ذلك يكون لمصر حق التحكم على أي مشروع تنموي يقام على نهر النيل ولا تستطيع أي دولة من دول حوض النيل إقامة أي مشروع على نهر النيل دون موافقة مصرية، وسيكون تأثيره سلبيا ليس على إثيوبيا فحسب بل على كل دول المنبع مثل كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وغيرها" يقول الدكتور يعقوب.

وأعلنت مصر، أمس الأحد، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تواصلت لليوم العاشر على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة الري في بيان لها، إن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية. وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية اليوم الاثنين.