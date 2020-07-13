خناقة بين رئيس الأمة الكويتي ونائب بسبب "فراش"

حدثت مشادة بين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنائب بالمجلس محمد براك المطير، بسبب استخدام الأخير لفظ "فراش" على أحد العاملين في مكتب رئيس المجلس.

وسبب المشادة التي حدثت على "تويتر"، أن النائب المطير قال إنه تم اكتشاف إصابة أحد العاملين في مكتب رئيس المجلس بفيروس كورونا.

وكتب المطير على حسابه على تويتر: "مرزوق لن انزل لمستواك.. ولكن كلامي للشعب الكويتي.. فراش مرزوق في مكتبه بالمجلس اكتشف اصابته بالكورونا الله يشافيه..وحسب الاجراءات المتبعه يجب على من خالط مصاب ان يحجر نفسه اسبوعين..وهذا ما فعلناه في السابق عندما اكتشفت حالة مخالطة..وهذه المسج التي ارسلت لنا من المجلس في السابق"، مرفقا صورة لرسالة على هاتف محمول.

مرزوق لن انزل لمستواك..

ولكن كلامي للشعب الكويتي..فراش مرزوق في مكتبه بالمجلس اكتشف اصابته بالكورونا الله يشافيه..وحسب الاجراءات المتبعه يجب على من خالط مصاب ان يحجر نفسه اسبوعين..وهذا ما فعلناه في السابق عندما اكتشفت حالة مخالطة..وهذه المسج التي ارسلت لنا من المجلس في السابق pic.twitter.com/RZ5rZeD2xC — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) July 13, 2020

​فرد الغانم في تغريدة على حسابه على تويتر أيضا جاء فيها: "النائب المطير،، من تحدثت عنه بأنه مصاب بكورونا اسمه الوظيفي (معاون خدمات) وليس ( فراش) كما تسميه استصغارا وهو لا يعمل لدى الرئيس، بل يعمل في المجلس ويخدم عدد من الإدارات، أما عامل خدمات مكتب الرئيس ففحوصاته سلبية وهو بخير والحمدلله".

النائب المطير ،، من تحدثت عنه بأنه مصاب بكورونا اسمه الوظيفي ( معاون خدمات) و ليس ( فراش) كما تسميه استصغارا وهو لا يعمل لدى الرئيس ، بل يعمل في المجلس ويخدم عدد من الادارات، اما عامل خدمات مكتب الرئيس ففحوصاته سلبية وهو بخير والحمدلله .

-١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 13, 2020

​وأضاف الغانم في تغريدة أخرى: ولم أكن أعلم أن تحاملك على شخصي المتواضع، يمكن أن يصل إلى حد إقحام عامل خدمات مكتب الرئيس بالموضوع، فهذه والله درجة من الانحدار غير مسبوقة وغير مطروقة من قبل يبقى أمر مهم ويثير فضولي وفضول الآخرين،، أنت مع عقد الجلسات وحريص عليها أم أنك تراها تهورا وتجاوزا للاحترازات الصحية".

ولم اكن اعلم ان تحاملك على شخصي المتواضع،يمكن أن يصل إلى حد اقحام عامل خدمات مكتب الرئيس بالموضوع،فهذه والله درجة من الانحدار غير مسبوقة وغير مطروقة من قبل

يبقى امر مهم ويثير فضولي وفضول الآخرين ،، انت مع عقد الجلسات وحريص عليها ام انك تراها تهورا وتجاوزا للاحترازات الصحية ؟

-٢ pic.twitter.com/FPJpFHDbQw — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 13, 2020

​فعاد المطير ورد على تغريدة الغانم، مستعينا بمقطع مصور للغانم نفسه يستخدم نفس اللفظ "فراش"، وكتب المطير على "تويتر": "عيب يا مرزوق انك تقول مصطلح فراش هو استصغار ..لا تنسى انك مستخدمها داخل المجلس.. يامرزوق إن كنت كذوبا فكن ذكورا.. حتى تعرف من هو المدلس والكذاب اسمع كلامك تحت".

عيب يا مرزوق انك تقول مصطلح فراش هو استصغار ..لا تنسى انك مستخدمها داخل المجلس..

يامرزوق ان كنت كذوبا فكن ذكورا..حتى تعرف من هو المدلس والكذاب اسمع كلامك تحت https://t.co/wjUulu0Cyu pic.twitter.com/SY6d5Npzr5 — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) July 13, 2020

​ونفى اليوم الاثنين مرزوق الغانم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة للمجلس كان مقررا عقدها غدا، وذلك بعد اكتشاف إصابات بين النواب والعاملين.

وقال رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إنه تلقى كتابا من وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بـ(كوفيد-19).