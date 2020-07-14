محكمة العدل الدولية تدعم قطر في نزاع الحظر الجوي مع دول المقاطعة

وكان مجلس "الإيكاو" أقر في يونيو/حزيران من العام ‏‏‏‏2018 رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

#BREAKING Top UN court backs Qatar in air blockade row with Gulf states pic.twitter.com/C9KBUTyTku — AFP news agency (@AFP) July 14, 2020

وبعد ذلك تقدمت الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية، لتصدر المحكمة حكمها المؤيد لقطر اليوم الثلاثاء، الذي وصفه قطريون بأنه "انتصار".

وكانت الدول الأربع حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، على خلفية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو من العام 2017.

محكمة العدل الدولية ترفض طعن دول الحصار وتقضي باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني نظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي pic.twitter.com/EvdR7uo751 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 14, 2020

و في أكتوبرمن العام نفسه، قدمت قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 "اتفاقية شيكاغو" ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.

وقد عرضت قطر في شكواها بالتفصيل ما وصفته بالانتهاكات التي قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب عدم الامتثال لأحكام "اتفاقية شيكاغو" والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس "الإيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.