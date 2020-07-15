مشهد من الأفلام...اشتباك مسلح في بيروت أمام محل صاغة بسبب خلافات مالية

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعملية اشتباك مسلح حصل بين أفراد في منطقة حي السلم الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشرت وكالة "النشرة" اللبنانية الإخبارية مقطع فيديو تظهر فيه تفاصيل الحادث الذي تطور إلى تبادل إطلاق النار مع القوى الأمنية.

وأفادت المصادر الإعلامية من جهتها أن الأضرار اقتصرت على الماديات وتحدثت مصادر أخرى عن أن الحادث حصل بسبب تخلف إحدى الشركات المعنية بالتسهيلات المادية ورهن الذهب عن ‏التزاماتها مع بعض الزبائن.‏