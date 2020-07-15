مستشار السيسي يكشف تراجع حدة "كورونا" ويتوقع ظهور فيروس جديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلت حدته.

وأوضح بأن "الأمر الذي جعل الحالات المصابة لا تعاني كثيرًا كما كان في بداية الجائحة"، وتابع: "كورونا بعد شوية هيتحول لمرض مزمن زي الأنفلونزا، زي أنفلونزا الخنازير، اللي بقا فيروس موسمي بيصيب الناس"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري: "إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام، ومن ثم تراجع بعد ذلك، نستطيع القول إن هناك منحنى للتراجع الكبير".

وأكد تاج الدين: "هناك سيطرة على الموقف ولكن ما زلنا في مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات".

وعن سؤاله بشأن احتمالية موجة ثانية من كورونا، قال مستشار الرئيس: "في فصل الشتاء أكتوبر نوفمبر ديسمبر لغاية يناير فبراير، بيبقى فيه شتاء، والشتاء بيتشر فيه الفيروسات زي الأنفلوانزا العادية، وغيرها مع الوضع في الاعتبار أن فيروس كورونا، موجود أصلا واتحور في الفيروس الجديد".

وتوقع تاج الدين، أن يظهر فيروس جديد السنوات المقبلة: "وبعد عدة سنوات للأسف هيطلع واحد جديد".

وقال مستشار الرئيس إن مركزا بحثيا مصريا، يجري حاليا بحثا على مصل لفيروس كورونا، ووصل لمرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وأضاف أن مصر تتواصل يوميًا مع مراكز الأبحاث حول العالم، التي سيتاح لها تطعيم الفيروس، ليكون موجودًا في مصر فور إتاحته.