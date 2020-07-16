القوات المشتركة اليمنية تعلن ضبط قارب محمل بكميات من الذخيرة في البحر الأحمر

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إحباط تهريب كميات من الذخيرة، على متن قارب في سواحل محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في عملية هي الرابعة من نوعها خلال شهر.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة، عن مدير عام خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، العقيد عبد الجبار الزحزوح، اليوم الخميس، قوله إن "الدوريات البحرية مركز باب المندب، اشتبهت في قارب وتم اعتراضه وقطره مع طاقمه إلى منطقة آمنة".

وأكد العقيد الزحزوح "العثور على متن القارب على كميات كبيرة من الذخيرة (ذخيرة بنادق)".

وأشار إلى "أن العملية تأتي بعد إحباط تهريب كمية من المسدسات والذخائر المتنوعة، و40 كغ من المخدرات (كوكايين) على متن قاربين، سبقتهما عملية ضبط قاربين إريتريين بمجرد اختراقهما المياه اليمنية".

في غضون ذلك، استهجن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، غارة جوية أوقعت 31 قتيلاً وجريحاً من المدنيين، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

غريفيث: "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة #الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقًا للتقارير الأولية. يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية. — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 16, 2020

وكانت "أنصار الله"، قد اتهمت أمس الأربعاء، التحالف العربي بشن غارة جوية على حفل زفاف نساء وأطفال في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير 3 منازل.