رئيس الحكومة اليمنية مصر ويلتقي الرئيس السيسي

وصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الأحد، إلى القاهرة، على رأس وفد كبير، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض التطورات على الساحة اليمنية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر. حسبما أبلغ مصدر يمني حكومي وكالة "سبوتنيك".

القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر إن رئيسي الحكومتين اليمنية والمصرية "سيعقدان جلسة مباحثات موسعة تتناول أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية، والتمهيد لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة".

وأضاف: من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويناقش معه مستجدات الأزمة اليمنية وجهود السلام، وما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتهديدات الخزان العائم صافر على البيئة البحرية.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستبحث رفع مستوى التنسيق والتعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتسهيلات لليمنيين المقيمين في مصر.

كان عبد الملك قد تسلم الخميس قبل الماضي، من السفير المصري لدى السعودية دعوة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث حول تعزيز العلاقات المصرية اليمنية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، وقتذاك، بأن سفير مصر لدى السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، أحمد فاروق التقى برئيس الوزراء اليمني معين عبد الله "وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك، كما تضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".