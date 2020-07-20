"بشرى سارة" مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح عالمي وتحدد موعد الوصول

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، يوم الأحد، أنه تم حجز 30 مليون جرعة من لقاح عالمي.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، إلى أنها بحثت مع مسؤولي شركة فاكسيرا المصرية للقاحات استعدادات خطوط الإنتاج تمهيدا لإنتاج لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وقالت هالة زايد، إن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح من إجمالى 400 مليون جرعة سيتم إنتاجها خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وشددت الوزيرة المصرية على أن مصر من الدول الرائدة في صناعة اللقاحات في القارة، حيث إنها متوطنة في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأردفت زايد، أن شركة فاكسيرا تقدمت بالأوراق الخاصة بإنتاج اللقاح مع السماح بمشاركة براءة اختراعه مع الشركة المنتجة، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن فيروس كورونا فقد الكثير من شراسته خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الحرجة التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعى في المستشفيات تراجعت بشدة من 95% منذ عدة أسابيع إلى 20% فقط الآن.

فيما انحصرت معظم الإصابات الجديدة بين الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه غير مؤكد حتى الآن وجود موجة ثانية من الفيروس.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجل 603 حالات إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضا من 698 إصابة و63 وفاة أمس.

وذكرت الوزارة أن 512 متعافيا غادروا المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة".

كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو/حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي منذ عدة أيام.