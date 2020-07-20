البرلمان المصري يعلن عقد "جلسة سرية" لمناقشة موضوع مهم

ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد "جلسة سرية"، لمناقشة إحدى القضايا التي لم يعلن عنها، وذلك وفقال نص المادة 281 باللائحة المنظمة لعمل المجلس، بحسب موقع "مصرواي".

وتنص المادة "281" من اللائحة على أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

يتبع...