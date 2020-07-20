داعية سعودي يطلب الدعاء للملك سلمان

طالب داعية سعودي بالدعاء للملك سلمان، بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم دخول الملك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

ووجه الشيخ الدكتور خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم، وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، دعوة إلى متابعيه على "تويتر" للدعاء إلى الملك سلمان.

أوصيكم ونفسي

بالدعاء لولي أمرنا #خادم_الحرمين_الشريفين

الملك سلمان

بالصحة والعافية

فهذا من حقه علينا حفظه الله



اللهم رب الناس

أذهب البأس عن ولي أمرنا

الملك سلمان

واشفه أنت الشافي

لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما — خالد المصلح (@Dr_almosleh) July 20, 2020

​وكتب "أوصيكم ونفسي بالدعاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالصحة والعافية، فهذا من حقه علينا حفظه الله".

وتابع: "اللهم رب الناس، أذهب البأس عن ولي أمرنا الملك سلمان، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا".

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

#عاجل

بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/yzd8dEJPdU — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2020

​ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.