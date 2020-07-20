الحكومة المصرية تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية

وبحسب الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، "أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس المقبل ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو".

وأوضح القرار أن "الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة".

وتحتفل مصر كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، وهي ذكرى تحرك الجيش المصري لعزل الملك فاروق، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر.

وهو التحرك الذي كان من بين آثاره تحويل مصر من الملكية إلى الجمهورية.