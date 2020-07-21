تلفزيون: مصر تشترط سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار

قالت مصر إنها ترفض إرادة تركيا في البحر المتوسط، للحصول على جزء من النفط الليبي.

ونقلت قناة "العربية" عبر حسابها في موقع تويتر، إن مصر ترفض فكر استبعاد حفتر أو عقيلة صالح بناء على أي رغبة تركية.

مصر ترفض فكرة استبعاد حفتر أو عقيلة صالح بناء على أي رغبة تركية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 21, 2020

وتابعت أن مصر أبلغت أمريكا ودولا أوروبية رفضها تقسيم ليبيا.

وأوضحت مصر أنها تشترط سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار.

مصر تشترط سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 21, 2020

وأنها تريد حصر السلاح الليبي بيد الدولة فقط.

وبحسب بيان لمجلس النواب المصري: "عقد المجلس جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد".

وأشار البيان إلى أنه: "خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري".

وجاء في البيان أنه "ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب".

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام "لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".