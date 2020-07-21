مواصلة أعمال الاستيلاء... "قسد" لا تكترث لاعتصام عمال شركة الكهرباء المتواصل لليوم الـ 25

يواصل عمال الشركة العامة لكهرباء الحسكة اعتصامهم أمام المقر الرئيسي احتجاجاً على إغلاقها بقوة السلاح من قبل تنظيم "قسد".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "واصل عمال الكهرباء في الحسكة اعتصامهم أمام مقر الشركة لليوم الـ25 مطالبين بإعادتهم إلى عملهم لإتاحة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة".

وكانت مجموعات "قسد" احتلت بقوة السلاح في الـ 27 من يونيو/حزيران الماضي مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

ولكن، وبتاريخ 11 يوليو/تموز الجاري، تمكن العاملون في المؤسسة السورية للحبوب بمدينة الحسكة من استعادة مقر عملهم بعد اعتصامات استمرت لمدة 16 يوماً بعد دعم روسي.

وبعدها بيوم، أي بتاريخ 12 يوليو، استول تنظيم "قسد" على مركز الاتصالات في قرية صفيا شمال مدينة الحسكة السورية وأوقف عمله بعد إخراج العاملين منه "بقوة السلاح".