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    أول تصريح من الدفاع الأمريكية بشأن سحب قواتها من كوريا الجنوبية

    Carlos Barria
    العالم العربي
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    كشف مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، حقيقة ما نشر بشأن أوامره بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية. 

    وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال الوزير، اليوم الثلاثاء، إنه لم يصدر أي أوامر بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، لكنه في الوقت ذاته أكد على أنه يواصل النظر في التعديلات على عمليات نشر القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

    زيارة عمل إلى آسيا - الرئيس دونالد ترامب في سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    وأضاف إسبر، خلال مشاركته في حدث افتراضي استضافه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "لم أصدر أوامر بسحب القوات من شبه الجزيرة الكورية".

    وتابع: "سنواصل النظر في التعديلات في كل قيادة لدينا في كل مكان، للتأكد من أننا نقوم بتحسين قواتنا".

    وأكد إسبر على أنه يريد "الاستمرار في متابعة المزيد من عمليات نشر القوات الدورية، التي ستمنح الولايات المتحدة مرونة استراتيجية أكبر، في الاستجابة للتحديات العالمية".

    و أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أنه "لا يوجد نقاش بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية".

    وقال مون هونغ-سيك، نائب المتحدث باسم الوزارة الكورية، في موجز صحفي دوري إن "السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية لم تجري أي مناقشات فيما يتعلق بتعديل حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية".

    وأضاف بأن "سيئول وواشنطن تجريان مشاورات وثيقة بشأن عقد اجتماع بين وزيري دفاعيهما عبر الهاتف، ولكن حسب علمه، لن يتم التطرق إلى تعديل حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أثناء الاجتماع".

    وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نشرت قبل أيام، تقريرا جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت في مارس/آذار الماضي خيارات للبيت الأبيض لخفض مستويات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

    وتواصلت المخاوف بشأن سحب القوات الأمريكية المحتمل وسط طريق مسدود في المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تقاسم تكلفة إقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التي يبلغ قوامها 28500 جندي.

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