فلسطين... العثور على جثة متحللة داخل بئر قديمة

وأوضحت الشرطة الفلسطينية، أنها تلقت بلاغًا من قبل أحد الأهالي، مفاده العثور على جثة داخل بئر قديمة للمياه بمدينة الخليل، ما دفع إلى التحرك الفوري لانتشال الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة، حسبما نقل موقع "قدس".
وبعد جمع الأدلة تبين أن الجثة تعود لفتاة من مواليد عام 1987 ألقاها والدها في البئر منذ 9 سنوات بعد القيام بقتلها، ليتم إيقاف المشتبه به على الفور وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
— Salam AbuSharar (@SalamAbuSharar) July 20, 2020
وأثارت الجريمة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
— shahd🇵🇸 (@shahdseyam29) July 20, 2020
ووفقًا لمصادر محلية، فقد تم اكتشاف الجثة بالصدفة بعد قيام شاب بمحاولة ترميم وإصلاح البئر بعد شرائه المنزل.
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