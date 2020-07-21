فلسطين... العثور على جثة متحللة داخل بئر قديمة

وأوضحت الشرطة الفلسطينية، أنها تلقت بلاغًا من قبل أحد الأهالي، مفاده العثور على جثة داخل بئر قديمة للمياه بمدينة الخليل، ما دفع إلى التحرك الفوري لانتشال الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة، حسبما نقل موقع "قدس".

وبعد جمع الأدلة تبين أن الجثة تعود لفتاة من مواليد عام 1987 ألقاها والدها في البئر منذ 9 سنوات بعد القيام بقتلها، ليتم إيقاف المشتبه به على الفور وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

— Salam AbuSharar (@SalamAbuSharar) July 20, 2020

وأثارت الجريمة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد تم اكتشاف الجثة بالصدفة بعد قيام شاب بمحاولة ترميم وإصلاح البئر بعد شرائه المنزل.