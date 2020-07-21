الجيش السوري يشتبك مع خلايا لتنظيم "داعش" جنوب الرقة

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك": إن "اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين وحدات من الجيش السوري وبين خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في بادية الرقة، تزامنا مع تنفيذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات الجوية باتجاه خطوط إمداد وتحركات تابعة للتنظيم بالمنطقة.

وكشف المصدر أن عدة مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" حاولت مهاجمة مواقع الجيش السوري في بادية الرصافة (نحو 30 كم جنوب الرقة)، وتمكنت وحدات الرصد من كشف عناصر التنظيم أثناء محاولتها التسلسل نحو مواقع الجيش في المنطقة، وتم التعامل معها عبر سلسلة من الغارات الجوية الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك، ما أسفر عن تدمير مجموعة من عربات التنظيم ومقتل وإصابة عدد منها.

وتابع المصدر أن "المجموعات المسلحة الداعشية تحاول التنقل بين باديتي الرقة ودير الزور، وتقوم بهاجمة المدنيين بهدف السرقة وذلك لتأمين مورد مالي لها.

وعمل الجيش السوري خلال الفترة الماضية على تمشيط كامل بادية حماة الشرقية المتصلة جغرافيا مع باديتي حمص والرقة، حيث يقوم مسلحو "داعش" باللجوء إلى منطقة التنف (منطقة الـ 55 كم) التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي وحلفائه من مرتزقة (مغاوير الثورة السورية).