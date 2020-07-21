"مصر للطيران" تعلن زيادة وجهاتها الدولية بدءا من أول أغسطس المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة عدد وجهات رحلاتها الخارجية إلى 35 وجهة دولية وذلك بداية من الشهر المقبل.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي في إطار قرار عدد من الدول استئناف حركة الطيران الدولي إليها.

ولفت زكريا إلى أن الشركة قررت، كذلك، زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الأضحي سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية التي تطير إليها الشركة.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، من المقرر أن تقوم الشركة بتشغيل رحلات إلى 17 نقطة بدلا من 16 نقطة في قارة أوروبا بعد إضافة أسطنبول في الأول من أغسطس المقبل.

وسيتم تشغيل 7 نقاط بدلا من 5 نقاط إلى أفريقيا، بعد إضافة نادجمينا بتشاد ونيروبي بكينيا، في الأول من أغسطس.

وكذلك سيتم تشغيل 7 نقاط إلى الشرق الأوسط بدلا من 5 نقاط بعد إضافة رحلات بغداد وأربيل أول أغسطس المقبل، كما تقوم الشركة حاليًا بتشغيل رحلات منتظمة إلى 3 نقاط في أمريكا الشمالية، هي واشنطن، نيويورك، وتورنتو، ووجهة واحدة إلى منطقة الشرق الأقصى وهي جوانزو.

وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات قد شهدت نسب امتلاء تتراوح ما بين 60 إلى 70% في الاتجاهين إلى 27 وجهة دولية، و"هي نسبة غير متوقعة تعكس ثقة العملاء في الخدمة التي تقدمها مصر للطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة".