مصر… مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل "صفر" حالات كورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء سجلوا خروجهم، فضلا عن عدم تسجيل أي حالات جديدة بالفيروس في تلك المحافظتين.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول زايد: "لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير/ شباط الماضي، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر (صفر) حالات جديدة".

ولفتت الصحيفة إلى أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أعلن خلو محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، وقال إن هناك انخفاضا واضحا خلال الأيام الماضية في عدد حالات الإصابة.

وقال هيكل إن "وزيرة الصحة كشفت ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لسانت كاترين، اليوم الثلاثاء"، مضيفا: "لكنها طالبت بعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية".

ولفت هيكل إلى أن وزير السياحة خالد العناني، اعتبر أن خلو هاتين المحافظتين من كورونا مؤشرا إيجابيا لحركة السياحة الوافدة.