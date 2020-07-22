الكشف عن أسباب تراجع عدد إصابات كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، أسباب تراجع عدد الإصابات في البلاد الفترة الماضية.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور": "إحنا قولنا من شهر ونص إن الفيروس بيضعف، وانتشاره بين الناس بيقل، وبالتالي الناس اللي كانت بتروح المستشفيات وحالاتها شديدة ومتوسطة بتقل".

وأضاف حسني: "إحنا فعلا بدأنا نسيطر على الفيروس، حتى وإن كان هناك حالات أخرى أعراضها بسيطة لا تطلب رعاية طبية، فنحن إذن سيطرنا على حالات بتمثل خطورة على صحة المواطن المصري".

وأمس كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتسجيل أول إصابة في مصر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 47 حالة جديدة، وهو أدنى عدد وفيات منذ 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.