افتتاح قاعة سينما في لبنان زوارها في حوض سباحة... صورة

وجد اللبنانيون طرقاً جديدة لمشاهدة الأفلام خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

قامت إحدى الشركات بابتكار منصة جديدة لمشاهدة أفلام سينما حيث قامت بعرض شاشات كبيرة أمام أحواض السباحة للمشاهدين الذين باتوا قادرين على الاسترخاء ومشاهدة الأفلام عبر التواجد في زوارق صغيرة.

NOTABLE VIDEO- LEBANON POOL CINEMA- VO/SOT SUN0061- In Jounieh, a city north of Beirut, more than 200 people attended a movie screening by the pool last week, enjoying a cinematic experience in the outdoor summer breeze. pic.twitter.com/AmheZioTuT — CBS Newspath (@cbsnewspath) July 19, 2020

وشاهد أكثر من 200 شخص فيلماً الأسبوع الماضي في المسبح بمدينة جونية شمالي لبنان مستمتعين بنسمات الهواء الطلق في الحر الشديد.

ويقول المنظمون إنهم يأخذون إجراءات السلامة بعين الاعتبار ويراعون التباعد الاجتماعي.