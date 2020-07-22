وفاة أول طبيب كويتي بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، وفاة أول طبيب كويتي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى وزير الصحة، باسل الصباح، الطبيب المتوفى، وقال في تغريدة عبر "تويتر": خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الزميل الدكتور عبدالله شعيب نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الزميل الدكتور عبدالله شعيب، نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) July 21, 2020

​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الطبيب عبد الله شعيب توفي متاثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول طبيب كويتي يتوفى بالوباء.

وشعيب طبيب جراح أصيب في محجر وزارة الأشغال مطلع يوليو/ تموز وتم إدخاله العناية المركزة في مستشفى جابر جراء وجود مضاعفات صحية، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.