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    رئيسة "الدستوري الحر" تتهم حركة النهضة بتضليل الناخبين التونسيين

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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    اتهمت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، مساء اليوم الاثنين 22 يوليو/تموز، حركة النهضة بتضليل الناخبين التونسيين.

    وجاءت تصريحات موسى في مؤتمر صحفي نقلت فعالياته قناة "العربية".

    بعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟
    © Sputnik .
    تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي بشأن سحب الثقة من الغنوشي

    وقالت موسى: "البرلمان التونسي، بات حاليا غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين".

    وتابعت رئيس الدستوري الحر، قائلة: "استمرار (راشد) الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس".

    ولفتت إلى أن تنظيم الإخوان، مستمر في لعب دور المظلوم، بعد الثورة في تونس.

    وأشارت موسى إلى اعتصام أعضاء حزبها يهدف لفضح هوية الإخوان الإرهابية وعملهم التحريضي في البلاد.

    كما اتهمت موسى نواب حزب النهضة بمحاولة "اختطاف جلسات البرلمان التونسي".

    وتقرر تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي بشأن التباحث حول تحديد جلسة عامة لعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

    وقالت إذاعة "شمس إف إم" أن الاجتماع كان مقرر له، اليوم الأربعاء 22 يوليو/تموز، وتم تأجيل موعد اجتماع المكتب إلى الغد الخميس 23 يوليو/تموز.

    وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 16 يوليو/ تموز 2020، الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد ما وصفه بـ"تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر" بغرض "حماية المجلس والنواب وتأمين تواصل الأشغال". وندد المكتب بما وصفه تعمد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، منبها من "خطورة تواصل هذه الممارسات".

    وكلف مكتب المجلس مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتواصل مع ديوان رئاسة الجمهورية والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهورية للنظر في هذا الموضوع.

    ويقود نواب الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان مقسّمين على ثلاثة فرق، الأول في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي لمجلس النواب وتحديدا في المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثاني في قاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي للبرلمان، أما الفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.

    انظر أيضا:

    "النهضة" تفوض الغنوشي للتشاور مع الرئيس حول حكومة جديدة
    الداخلية التونسية ترفض طلب الغنوشي فض اعتصام "الدستوري الحر" بالقوة
    تونس: نواب الدستوري الحر يواصلون الاعتصام لتنحية الغنوشي
    تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي بشأن سحب الثقة من الغنوشي
    الكلمات الدلالية:
    جماعة الإخوان, اعتصام, حركة النهضة, راشد الغنوشي, البرلمان التونسي, تونس
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