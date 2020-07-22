سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.