سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

وأعرب السلطان هيثم بن طارق بالبرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من التقدم والرقى والنماء.
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. pic.twitter.com/gxatFVO446— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 22, 2020
وتحتفل مصر غدا الخميس بالذكر الـ67 لثورة 23 يوليو.
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