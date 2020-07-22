القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل 4 عناصر من "أنصار الله" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر من جماعة "أنصار الله" برصاص قناصة في الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات رصدت تحركات للحوثيين بالخطوط الأمامية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف أن "قناصة القوات المشتركة أوقعت 4 قتلى من عناصر الحوثيين في مزارع التحيتا".

وأشارت إلى "مقتل 9 قناصة من الحوثيين و3 مساعدين لهم بنيران القوات المشتركة في جبهات الجاح والجبلية والفازة خلال الأيام القليلة الماضية".

وفي وقت سابق من اليوم، سقط قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في محيط جامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة جنوب غربي مدينة الحديدة.