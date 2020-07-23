السعودية تفتح منافذها البرية مع 3 دول خليجية

فتحت المملكة العربية السعودية أبواب المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الإمارات لاستقبال المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) من دون تصريح مسبق.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، أن البلاد تستقبل رعاياها ابتداء من اليوم الخميس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

كما غردت السفارة السعودية لدى الكويت بشأن فتح الحدود للمواطنين والمواطنات.

يسر السفارة ان تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وافراد اسرهم (زوج، زوجة، ابناء، والدين) لارض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها. — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) July 22, 2020

كما أعلنت السفارة السعودية لدى المنامة، "إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم".

🔴تنويه🔴

إبتداءً من اليوم،تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنه — السفارة في البحرين (@KSAembassyBH) July 22, 2020

وأغلقت المنافذ البرية في السابع من مارس/ آذار لعام 2020 بعد تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ومحاصرته والقضاء عليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر إيقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الإمارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الإنسانية التي تم دخولها خلال فترة إيقاف العبور.