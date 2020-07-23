دياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس ​الحكومة اللبنانية،​ ​حسان دياب، خلال لقائه ​وزير الخارجية​ الفرنسي جان ايف لورديان في ​السراي الحكومي​، اليوم الخميس، أن "​لبنان​ ينظر إلى فرنسا كصديق تاريخي للبنان، وقفت إلى جانبه في المحطات الصعبة وأنا على ثقة أنها لن تتخلى عنه اليوم".