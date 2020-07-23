الداخلية المصرية تكشف حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة بنسبة 200%

ونشرت الداخلية المصرية بيانا نقلته قناة "إكسترا نيوز"، نفت فيه نيتها زيادة رسوم استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.

وقالت الوزارة في تقرير للمركز الإعلامي إن تلك الشائعة ليس لها أي أساس من الصحة، حيث لم تصدر أي قرارات بشأن رسوم جديدة أو زيادة مقررة في هذا الشأن.

وأوضحت الداخلية المصرية أنها تنوي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال مروجي تلك الشائعات، التي وصفتها بالمغرضة.

وانتشر عبر مواقع التواصل منشور مرفق بصورة، تظهر زيادة وحدات المرور في مصر رسوم رخصة قيادة السيارات بحيث تصل لأكثر من ألفي جنيه مصري تقريبا للشخص الواحد.