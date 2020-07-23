"أنصار الله" تعلن تحرير 10 من أسراها عبر صفقة تبادل مع الحكومة الشرعية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، تمكنها من تحرير مقاتلين أسرى من عناصرها عبر عملية تبادل مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه في "تويتر"، إن الجماعة "تمكنت من تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية من جبهتي شبوة ومأرب".

وأضاف المرتضى، وهو عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله"، أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر مفاوضات محلية".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 2/12/1441 الموافق 23/7/2020 تحرير (10) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من جبهتي شبوة--ومأرب في عملية تبادل عبر مفاوضات محلية..

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) July 23, 2020

وتعد صفقة تبادل الأسرى هي الثانية خلال أسبوع، حيث أعلنت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، تحرير 6 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة الشرعية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 آذار/مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى بسبب خطر فيروس ‎كورونا".

ورحبت الحكومة الشرعية، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، في 21 آذار/مارس الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".