الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص يعرض أموالا داخل سيارة تابعة لها...فيديو

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، علاقتها بشخص ظهر في مقطع فيديو مصور، وهو يعرض مبالغ نقدية كبيرة داخل سيارة تحمل ملصق الوزارة.

وقال مصدر في الخارجية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، إن الأموال الظاهرة في الفيديو المتداول مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.

وزارة الخارجية : لا علاقة لنا بما يتداول عن شخص يعرض مبالغ نقدية مستغلا سيارة بها ملصق باسم الوزارة https://t.co/pUBlvFLdOu #كونا #الكويت pic.twitter.com/Jhe6oLUIJS — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 24, 2020

وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالية، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.

#فيديو | «الخارجية»: لا علاقة لنا بما يُتداول عن شخص يعرض مبالغ نقدية مستغلاً سيارة للوزارة



• الأموال المُتداولة.. «مبالغ خاصة» قد تخص أحد منتسبينا ولا علاقة للوزارة بها



• حساباتنا في #بنك_الكويت_المركزي فقط.. ولا حسابات لدينا في البنوك التجارية pic.twitter.com/08t159taI8 — نبأ الكويتية (@nabaakw) July 24, 2020

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد إطلاعها على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر عليها ملصق باسم الوزارة.