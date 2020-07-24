الديوان الأميري: الصورة المتداولة المنسوبة لأمير الكويت "غير صحيحة"

أكد الديوان الأميري الكويتي، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "غير صحيحة".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، اليوم الجمعة، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الديوان الأميري: الصورة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوبة لسمو أمير البلاد "غير صحيحة" pic.twitter.com/r1Dcu08IGl — تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) July 24, 2020

وأكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، وقد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.

الديوان الأميري: الصورة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوبة لسمو أمير البلاد "غير صحيحة" https://t.co/ty3gK7llyA #كونا #الكويت pic.twitter.com/60nB2odFR7 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 24, 2020

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".