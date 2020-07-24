السيسي يبحث الأزمة الليبية مع رئيس أوكرانيا

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأزمة الليبية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بين الرئيسين بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي في بيان أن "الرئيس الأوكراني ثمّن الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".

وبحسب راضي، فقد "تناول الاتصال أيضا موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية".

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

كما أعرب فولوديمير زيلينسكي عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال الخميس الماضي، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي القاهرة، هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري في الصراع.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أضاف السيسي أن "الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه".

وأوضح الرئيس المصري أن "الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".

من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.