الجيش السوداني: أجرينا محادثات عسكرية مع إريتريا ونتطلع لتطويرها بكافة المجالات

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للإعلام العسكري السوداني، اليوم الجمعة، أنه" اختتمت بالخرطوم المحادثات العسكرية بين السودان وإرتريا على مستوى رؤساء الأركان" مشيرا، أن "المحادثات كانت على شرف زيارة رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإرترية، فليبوس ولد يوهنس، الذي بدأ زيارته للبلاد فى غضون الأسبوع المنصرم".

وأضاف البيان، أن" المحادثات، تناولت أوجه وآفاق التعاون العسكرى بين البلدين فى مختلف المجالات"، وأكد البيان "برغبة الجانبان فى التواصل المستمر وتبادل الزيارات بغية تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب".

وفي هامش المحادثات، زار رئيس الأركان الإرتري ومرافقوه، بعدد من الجولات إلى المعاهد والكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية بغرض الاطلاع على تجربة القوات المسلحة فى مجال التدريب، حسب ما أشار إليه، البيان السوداني.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت عن إغلاق حدودها مع إريتريا في كانون الثاني/ يناير 2018 إزاء وجود توتر في العلاقات بين البلدين.

بالاضافة إلى، إعلان حالة الطوارئ في ولاية (كسلا) الحدودية مع اريتريا من قبل حكومة عمر البشير السابقة، لمنع تهريب البضائع السودانية المدعومة حكوميا، وجرائم الاتجار بالبشر، الى جانب في تنفيذ قرارات الدولة، بنزع الأسلحة غير مشروعة.