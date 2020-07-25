إثيوبيا: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل

يرى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، أن الانتهاء من الجولة الأولى من ملء سد النهضة، بمثابة نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال مكونن في اجتماع مراجعة الأداء السنوي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، إن اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس للسد بشر بالفصول التاريخية.

وقال وزير المياه والري سيلشي بيكيلي في تقرير، إن البلاد استخدمت أقل من 10% مما يمكن أن تنتج 160 ألف جيجا وات ولديها القدرة على إنتاجها.

وأشار بيكيلي إلى أن " سد النهضة سيخلق بالتأكيد الإلهام لاستغلال الإمكانات الوافرة للبلاد بشكل صحيح".

وأكد الوزير أن ملء المرحلة الأولى من السد هو إنجاز كبير، موضحا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اعتبارا من فبراير/شباط 2021.

وعقب الإعلان عن الملء الأولي للسد، قال رئيس الوزراء أبي أحمد: "قمنا بملء السد دون إلحاق الأذى أو الضرر لدول الممر أو المصب".

ومن جهتها قالت رومان جبريسيلاسي رئيسة مكتب تنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، إن المكتب يستخدم وسائل مختلفة لزيادة مشاركة الجمهور في جمع الأموال للسد.