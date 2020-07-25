يحدث لأول مرة في كندا... شاهد أين ظهر العلم المصري

في سابقة هي الأولى من نوعها، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات "نياغرا" الشهيرة، بألوان العلم المصري، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، والذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو.

وبحسب ما نشرته سفارة مصر في كندا، أعطى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساءً، في احتفالية خاصة حضرها السفير المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات "نياغرا" العالمية، وممثلين عن مجلس مدينة " نياغرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب الاحتفال، أعرب عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيرا إلى أن "احتفالات السفارة بالعيد الوطنى هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية، الأمر الذي دفع السفارة الي تنظيم عدد من الفعاليات الافتراضية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تم تتويجها بالاعلان عن تشكيل اول مجموعة صداقة كندية/ مصرية بالبرلمان الكندي يوم 20 يوليو/تموز الجاري".

Niagara Falls lit up in the colors of the Egyptian flag on Thursday evening, to celebrate Egypt’s National Day (68th anniversary of the July revolution).

The Egyptian embassy in Ottawa led by Ambassador Ahmed Abu Zaid made great efforts to coordinate with the Canadian side. pic.twitter.com/wrTG0denDu — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 24, 2020

وبحسب صفحة السفارة عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بدأت احتفالات عيد الثورة هذه العام برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية أوتاوا صباح الخميس 23 يوليو بحضور السفير المصرى وأعضاء السفارة ونائب عمدة العاصمة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسي الاجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".