رقصة الموت الأفريقية تظهر في لبنان... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو لرقصة التابوت الأفريقية الشهيرة في أحد الملاهي اللبنانية.

وأظهر الفيديو المتداول أشخاصا قاموا بإدخال تابوت إلى الملهى الليلي وسط أجواء راقصة حيث حمل التابوت 4 أفراد يرقصون ما يعرف في أفريقيا بـ"رقصة الموت" التي باتت مشاركة مقاطعها أمراً رائجاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

#Lebanon is facing huge crisis#Lebanese do #coffindance in nightclub

🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/ugB4jG5x5J — Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) July 24, 2020 واستفز المقطع الكثير من اللبنانيين الذين وجهوا أسئلة عن إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي التي يجب احترامها وتطبيقها منعاً لمزيد من الإصابات المؤسفة في بلد يعاني من مشاكل متراكمة وانهيار اقتصادي وظروف معيشية صعبة.

وتعود نشأة هذه الطقوس التي كانت مقتصرة في وقت سابق على زعماء القساوسة والعسكر، إلى أقلية غانية ورثتها عن معتقدات إثيوبيين هاجروا ما بين القرنين الـ15 و18، إلا أنّ مؤرخين آخرين جادلوا بأنها تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي فقط.