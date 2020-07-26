مطار مصراتة الليبي يستأنف نشاطه جزئيا برحلة إلى إسطنبول

استأنف مطار مصراتة الدولي الليبي، اليوم الأحد، الرحلات الجوية برحلة إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".

القاهرة- سبوتنيك. وأعلن مطار مصراتة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، انتهاء كافة الاستعدادات لإعادة التشغيل الجزئي للمطار، وذلك للرحلات المغادرة فقط، وبدأت الرحلات بواحدة إلى مدينة إسطنبول في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وتسيطر حكومة الوفاق الوطني على المطار الذي يستخدم أيضا كبديل في الوقت الحالي لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الذي لم يستأنف نشاطه بعد.

ومن المقرر أن تصل رحلة شركة "الأجنحة الليبية" من مصراتة إلى إسطنبول في الساعة الرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، فيما تقوم رحلة أخرى في المساء أيضا لشركة "الخطوط الأفريقية" إلى مدينة إسطنبول أيضا.

واستعد المطار لعودة النشاط بإنهاء الترتيبات اللازمة ووضع العلامات الإرشادية للمسافرين المغادرين، والتي تراعي التباعد الاجتماعي المطلوب في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" والذي تسبب في وفاة 58 شخصا في ليبيا من بين أكثر من 2500 إصابة، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، في منتصف مارس/ آذار الماضي عدة إجراءات لمواجهة تفشي الوباء، من بينها إغلاق كافة جميع المنافذ البرية والجوية، وتم تمديد العمل بقرار حظر الرحلات الجوية لأكثر من مرة آخرها في السادس من الشهر الجاري ولمدة 10 أيام، قبل أن يتم استئناف الرحلات بشكل جزئي مجددا بداية من اليوم.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.