سوريا... انطلاق أول سفينة معدلة محليا من مرفأ طرطوس

انطلقت السفينة أتلانتك روز من ميناء طرطوس في أول رحلة بحرية لها بعد تعديلها من قبل الخبراء السوريين وتحويلها من سفينة براد معطلة إلى سفينة كبيرة لنقل المواشي وفق المواصفات العالمية.

ونقلت "شام إف إم" عن وزارة النقل تأكيدها اليوم أنه:

"غادرت الآن السفينة البحرية "أتلانتك روز " ميناء طرطوس في أول رحلة بحرية لها بعد أن تمكنت كوادرنا الوطنية في قطاع النقل البحري من تحويلها من سفينة برادمعطلة إلى سفينة كبيرة لنقل المواشي وفق أحسن المواصفات العالمية" .

واضافت أن: " العمل تم ضمن مرفأ طرطوس وليس في أي من مرافئ الدول المجاورة كما كان سائداً بمساهمة الكوادر الفنية والعمالية على امتداد 14 شهرا"ً.

يذكر أن السفينة بطول 136 متر وعرض 19 وتتسع لـ 5 ألاف رأس بقري، أو 25 ألف رأس غنم دفعة واحدة .

ونقلت "الوطن" عن مدير موانئ طرطوس ثائر ونوس قوله: "السفينة البحرية أتلانتك روز" أبحرت في أول رحلة لها إلى ميناء طرابلس لاستكمال بعض الإجراءات في بدن السفينة، لتبدأ بعد ذلك بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة".