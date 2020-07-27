في سابقة هي الأولى من نوعها... "اليونيفيل" تطلق النار على مدني عند الحدود اللبنانية... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و منصة "يوتيوب" في لبنان مقطع فيديو لحادثة أمنية بدأتها قوات اليونيفيل الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث حاولت منع مواطن لبناني من التقدم باتجاه منطقة ملاصقة للحدود الدولية.

وفي التفاصيل، وخلال قيام أحد المواطنين على متن سيارة بيك أب بتوصيل عدد من الرعيان لديه إلى قطيع الماشية، قامت دورية إسبانية تابعة لقوات الطوارئ الدولية عند عودته بمحاولة إجباره على التوقف ومنعه من التقدم.

لكن السائق لم يكترث لهم، فقام أحد العناصر بإطلاق الرصاص فوقه في الهواء وأكمل بعدها سائق البيك أب طريقه.

ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه في الجنوب اللبناني للقوات الدولية التي تتواجد في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.