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    مصر، مواجهة كورونا

    إعلام: بدء تجربة لقاح مصري ضد كورونا ودواء سحري يعالج الفيروس بـ "15 جنيها"

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (95)
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    كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، عن بدء تجربة عقار مصري خالص ضد فيروس كورونا المستجد قريبا.

    ونقلت فضائية "صدى البلد" المصرية، عن رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، الدكتور محيي حافظ، قوله، "إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا وتتم التجارب عليه في الجامعات المصرية وبدأت وزارة الصحة مؤخرا إضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها".

    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، أبريل 2020
    © AP Photo / Sakchai Lalit
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    ونوه رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، بأن سعر هذا الدواء لا يتخطى 15 جنيها.

    كما أشار حافظ إلى أن "لقاحا مصريا خالصا يتم تطويره بمصنع 6 أكتوبر بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى".

    وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، أن العلماء المصريين يعملون على اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن".

    وأضاف أنه "ستتم تجربته على 500 شخص من الأصحاء ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر/أيلول المقبل".

    كانت وزارة الصحة والسكان في مصر، أعلنت الاثنين، تسجيل 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 479 حالة يوم الأحد، مع استمرار التراجع في حالات الإصابة على مدى الأيام الماضية.

    وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة وفاة مقابل 48 أمس.

    وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الاثنين هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها و4652 حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (95)

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, لقاح, فيروس كورونا
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