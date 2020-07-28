مصر... الكشف عن عدد المصانع والتجار المشاركين في مبادرة "مايغلاش عليك"

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه تم تسجيل 144 مصنعا ونحو 1250 تاجرا، حتى الآن، للمشاركة في المبادرة وتقديم تخفيضات للمواطنين.

ولفت المسؤول إلى أن مبادرة "مايغلاش عليك" تلقى إقبالا كبيرا من المصنعين والتجار للمشاركة فيها.

وقال عبد الفتاح إن "السلع التي تم تسجيلها في المبادرة وتحمل تخفيضات تصل إلى 20%، تبلغ نحو 4200 سلعة".

وأشار إلى أن "الإقبال من قبل المواطنين، على الشراء لا يزال ضعيفا، فالأغلب يعلم أن مدة المبادرة 3 أشهر، فينتظر الكثير انتهاء موسم عيد الأضحى".

وأكد المسؤول الحكومي، أن الموقع الإلكتروني للمبادرة، يسجل يوميا ملايين الزيارات من أنحاء الجهورية.

ومبادرة "مايغلاش عليك" أطلقتها الحكومة المصرية الأحد الماضي، كمبادرة رئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عددا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.