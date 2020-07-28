10 أيام إما التثبيت أو الرفض... جامعة سعودية تعلن عدد المترشحين لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة تبوك السعودية نتائج القبول للعام الجامعي المقبل، بعد اعتمادها من رئيس الجامعة عبد الله بن مفرح الذيابي، التي تضمنت ترشيح أكثر من 9000 طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لهذا العام.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جميع المرشحين للدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح.

وشدد بصفر، على جميع المرشحين تثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها في مدة أقصاها 10 أيام. وقال:

أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح فستصل إليه رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي، ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة.

وأضاف، "بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح".

وأردف أن "الطالب لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً أو مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين".

وأوضح بصفر أن "الجامعة انتهجت مبدأ تحقيق العدالة في قبولاتها".